Новые грани мобилизации на Украине. Так, из нового закона следует, что 18-летних студентов теперь смогут мобилизовать, если они пройдут военную подготовку во время учебы, а затем будут отчислены. Нардеп Дмитрий Разумков также сообщил, что мобилизация с 18 лет частично уже идет на Украине. Напомним, ранее стало известно, что 17-летних юношей обяжут становиться на воинский учет под угрозой штрафа. Соответствующий закон подписал главарь киевского режима Зеленский. Если несовершеннолетние парни не сделают этого самостоятельно, в установленные сроки придется заплатить взыскание. Размер - до 616 долларов.