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Молодежь - это сила и энергия, это наш стратегический запас и залог сильной Беларуси.
И сочетание открытости молодого поколения к новациям сохранения нашего лучшего опыта и традиций и есть формула успешного развития. И молодежь - ключевой двигатель.
Поэтому так важно, чтобы они уже сейчас понимали, что наше благополучие и независимость - это бесценно. И сохранить все это - наш общий долг.
Чтобы белорусы могли спокойно выполнить свой гражданский долг, созданы все условия. Например, в Витебской области каждый участок для голосования подготовлен и оснащен всем необходимым. В этом лично убедился председатель Витебского облисполкома. Александр Субботин побывал в школе № 12, где разместилось сразу 2 участка для голосования.
Члены комиссии просчитывают бюллетени и делают подписи с обратной стороны - не менее двух подписей, чтобы завтра нам быть уже готовым к выдаче бюллетеней гражданам. Для процесса голосования были проработаны и сверены списки, списочный состав граждан, проживающих на территории. На участках развешаны приглашения на подъезды тех домов, которые находятся на границе участка. Приглашение и информацию о кандидатах в Президенты Республики Беларусь только с биографическими соответствиями, данными раньше, размещали в почтовые ящики члены комиссии, в этом году представители областной почты.
В области каждый участок подготовлен, обеспечен всем необходимым. Новые урны почти везде - прозрачные, полупрозрачные, новые кабинки, все раздаточные материалы, все что нужно, все на своих местах. Я думаю, все должно пройти без сбоев и согласно законодательству.
В Витебской области сформировано 672 участка для голосования. На всех организовано дежурство сотрудников милиции для поддержания порядка.