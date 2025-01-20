В Витебской области сформировано 672 участка для голосования

Члены комиссии просчитывают бюллетени и делают подписи с обратной стороны - не менее двух подписей, чтобы завтра нам быть уже готовым к выдаче бюллетеней гражданам. Для процесса голосования были проработаны и сверены списки, списочный состав граждан, проживающих на территории. На участках развешаны приглашения на подъезды тех домов, которые находятся на границе участка. Приглашение и информацию о кандидатах в Президенты Республики Беларусь только с биографическими соответствиями, данными раньше, размещали в почтовые ящики члены комиссии, в этом году представители областной почты.

Елена Гиреева, председатель участковой комиссии № 40 по выборам Президента Беларуси