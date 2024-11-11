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310 млрд евро на Украину - Орбан предположил, что было бы, если бы эту сумму вложили в экономику ЕС
Европа и США потратили на Украину 310 миллиардов евро, заявил венгерский премьер Виктор Орбан. По его словам, сумма не просто огромная, она кошмарная. Орбан выразил уверенность, что если бы эти деньги были вложены в экономику ЕС, то "можно было бы сотворить настоящие чудеса". Европейцы жили бы сейчас гораздо лучше, и цены на энергию были бы намного ниже. А еще можно было бы направить эти миллиарды на решение миграционных проблем или на оборонную промышленность Европы.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что траты Евросоюза на поддержку киевского режима уже составили 130 млрд евро. А в следующем году Брюссель намерен передать Киеву еще более 30 млрд плюс оружие.
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