14 октября премьер-министр Франции Лекорню представит Нацсобранию программу политического курса
Франции не по силам выбраться из политической пропасти. 14 октября назначенный во второй раз премьер-министром страны Лекорню выступит перед Нацсобранием с заявлением о политическом курсе страны.
В тот же день будет представлен проект бюджета Франции на 2026 год. Эксперты полны скепсиса и пророчат очередной провал Лекорню. Он повлечет за собой новые экономические потери Пятой республики.
Отмечается, что разница в доходности 10-летних французских и немецких облигаций уже выросла до 80 пунктов. Данный показатель - индикатор финансового риска и недоверия к экономике. Чем больше разрыв, тем выше риск, что Франция может столкнуться с трудностями в обслуживании своего госдолга.
Для сравнения, в августе 2025 года показатель разрыва в доходности составлял 65 пунктов. В 2024 году до объявления Макроном досрочных выборов в парламент разрыв между французскими и немецкими ценными бумагами находился на отметке в 43 пункта.
Французы перестали доверять Макрону, об этом говорит рейтинг президента страны, который упал до рекордного минимума, а именно до 14 %. Однако реальных демократических перемен при этом ждать не стоит.
Андрей Выползов, политолог, руководитель аналитического агентства "Стан-центр" (Россия):
"Несмотря на то, что сегодня во Франции налицо политический кризис, я сомневаюсь, что люди, которые поставили Макрона "главным менеджером" по Франции, согласятся его кинуть лишь из-за такой мелочи, как "недовольство французского народа". Да, сегодня рейтинг одобрения Макрона упал до неприличия. Это в чистом виде парижское шапито со своими клоунами и зрителями. Все понимают прекрасно, что такого демократического поворота во Франции не ожидается, потому что эти люди власть так просто не отдадут. Политическая чехарда с назначениями доказывает, что власть во Франции просто так не уйдет со сцены".