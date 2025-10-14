Франции не по силам выбраться из политической пропасти. 14 октября назначенный во второй раз премьер-министром страны Лекорню выступит перед Нацсобранием с заявлением о политическом курсе страны.

В тот же день будет представлен проект бюджета Франции на 2026 год. Эксперты полны скепсиса и пророчат очередной провал Лекорню. Он повлечет за собой новые экономические потери Пятой республики.

Отмечается, что разница в доходности 10-летних французских и немецких облигаций уже выросла до 80 пунктов. Данный показатель - индикатор финансового риска и недоверия к экономике. Чем больше разрыв, тем выше риск, что Франция может столкнуться с трудностями в обслуживании своего госдолга.

Для сравнения, в августе 2025 года показатель разрыва в доходности составлял 65 пунктов. В 2024 году до объявления Макроном досрочных выборов в парламент разрыв между французскими и немецкими ценными бумагами находился на отметке в 43 пункта.

Французы перестали доверять Макрону, об этом говорит рейтинг президента страны, который упал до рекордного минимума, а именно до 14 %. Однако реальных демократических перемен при этом ждать не стоит.

Андрей Выползов, политолог, руководитель аналитического агентства "Стан-центр" (Россия):