16-18 июня в Ташкенте пройдет V Международный инвестиционный форум

На этой неделе с 16 по 18 июня в Ташкенте пройдет V юбилейный международный инвестиционный форум. Это главная инвестплатформа Центральной Азии и точка притяжения глобального капитала.

В 2025 году форум посетили более 8 тыс. человек, включая 3 тыс. иностранных гостей из сотни стран. У бизнеса запланированы переговоры, а также подписание контрактов. Обсудят новые отраслевые треки, сделают акцент на промышленную кооперацию и крупные инвестиционные сделки.