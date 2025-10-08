В Польше корпорации массово сокращают сотрудников из-за автоматизации и перевода бизнеса в Индию. Только в Варшаве в августе 2025 года фирмы сообщили о массовых увольнениях, которые затронули почти 900 человек.

С начала 2025 года уведомления о сокращениях получили 66 тыс. работников по всей стране. В 2026 году тенденция не только продолжится, но, как прогнозируется, еще больше усугубится.

Сейчас в Польше основной спрос приходится на высококвалифицированные кадры, а не на исполнителей низшего звена. Всем уволенным сотрудникам работодатели советуют одно: повысить компетенцию либо искать себя в другой сфере.

Впрочем, неспокойно сейчас во всех отраслях - 16 октября во многих городах Польши водители такси готовят акцию протеста. Участники хотят привлечь внимание к проблеме нелегалов и нечестной конкуренции.

Также они намерены добиться изменений в законодательстве, регулирующем правила перевозки пассажиров. Так как в такси работает немало иностранцев, организаторы требуют ввести обязательное знание польского языка.