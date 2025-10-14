"Мы слышим в последнее время истеричные просьбы и заявления Зеленского о необходимости предоставления Соединенными Штатами Украине дальнобойных ракет Tomahawk, которые позволят наносить украинской армии удары по военным объектам в глубине территории России. Также мы слышим сегодня заявление канцлера Мерца о том, что он очень надеется на поддержку Соединенными Штатами Украины в противостоянии с Российской Федерацией, о предоставлении ей различных типов вооружения. Недавно президент Франции Макрон заявил, что Франция готова поддерживать и в дальнейшем Украину, в том числе в приобретении ей вооружений, также в политическом плане, страна намерена активно участвовать в "коалиции желающих". Вся эта истерия, которая в последнее время звучит от руководителей стран Запада и президента Зеленского, на мой взгляд, не способствует решению вопросов, связанных с урегулированием конфликта".