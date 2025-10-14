3.69 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
17 октября Трамп примет Зеленского в Белом доме
Трамп после завершения усилий по достижению мира в секторе Газа намерен заняться урегулированием конфликта на Украине. Американский лидер подтвердил, что намерен встретиться с Зеленским в Белом доме 17 октября.
Ожидается, что обсуждаться будут поставки дальнобойного оружия, которое глава киевского режима надеется получить от США. Но пока Трамп оставил без ответа вопрос о возможности передачи ракет Tomahawk для нужд ВСУ.
Несмотря на заявления мировых лидеров о необходимости прекращения военного противостояния на Украине, по мнению экспертов, при нынешнем уровне эскалации и отсутствии диалога завершение конфликта в ближайшее время невозможно.
Сергей Дик, аналитик:
"Мы слышим в последнее время истеричные просьбы и заявления Зеленского о необходимости предоставления Соединенными Штатами Украине дальнобойных ракет Tomahawk, которые позволят наносить украинской армии удары по военным объектам в глубине территории России. Также мы слышим сегодня заявление канцлера Мерца о том, что он очень надеется на поддержку Соединенными Штатами Украины в противостоянии с Российской Федерацией, о предоставлении ей различных типов вооружения. Недавно президент Франции Макрон заявил, что Франция готова поддерживать и в дальнейшем Украину, в том числе в приобретении ей вооружений, также в политическом плане, страна намерена активно участвовать в "коалиции желающих". Вся эта истерия, которая в последнее время звучит от руководителей стран Запада и президента Зеленского, на мой взгляд, не способствует решению вопросов, связанных с урегулированием конфликта".