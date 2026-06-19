20 июня могут начаться переговоры США и Ирана в Швейцарии

Иранские и американские представители все-таки отправились в Швейцарию, где уже сегодня, 20 июня, могут начаться долгожданные переговоры о мире на Ближнем Востоке. Делегации возглавляют министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

Встречи полномочных представителей двух стран должны были начаться еще накануне, но из-за ожесточенных атак Израиля на южный Ливан были отложены на неопределенный срок. Американские СМИ сообщают, что разведка США поставила Трампа в известность о намерении премьера Израиля Биньямина Нетаньяху сорвать мир с Ираном любыми средствами. Какие меры принял Белый дом - не ясно, но ЦАХАЛ заключил перемирие с "Хезболлой" и в Ливане воцарилась тишина. Хозяин Белого дома полон оптимизма.

Дональд Трамп, президент США:

"У нас самая мощная армия в мире. Вы видели, как мы в Иране за одну неделю практически вывели из строя весь их флот, все их ВВС, противоракетное оружие, радары. Фейк-ньюс сообщат: "О, вы сделали это недостаточно быстро". Но нам потребовалась ровно неделя. Мы равны. И в течение 60 дней мы должны заключить сделку, иначе произойдут вещи, которые никого не обрадуют. Но до этого не дойдет. Думаю, все будет очень хорошо. Без этого танкеры в Ормузском проливе остановятся, поскольку владельцы кораблей не любят, когда над ними летают ракеты".

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В Ормузском проливе понемногу восстанавливается движение судов. За сутки этой водной артерией проследовали 25 танкеров. Ожидают своей очереди на подходе к проливу 550 нефтеналивных кораблей.

Одновременно из портов Ирана было вывезено за последние пять дней 18 млн баррелей нефти. Это много меньше, чем в довоенный период, но объемы экспорта и транзита начинают восстанавливаться.