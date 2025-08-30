3 человека стали жертвами уличных беспорядков в Индонезии

В Индонезии в результате уличных беспорядков погибли 3 человека. В Джакарте критически повреждена инфраструктура, не работают платные дороги и общественный транспорт.

Новая волна протестов вспыхнула после гибели водителя мототакси. Он был сбит на месте ожесточенных столкновений 28 августа возле парламента, когда полиция пыталась разогнать демонстрантов. В полицейские участки полетели бутылки с зажигательной смесью и петарды.