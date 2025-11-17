300 тыс. бездомных! Как британцы выживают на улицах

В Великобритании количество бездомных растет. Люди живут в палатках, под мостами, на старых матрасах и пытаются не умереть от голода.

Один из примеров стихийного лагеря для бездомных - Оксфорд-стрит. Это знаменитый район Лондона, где десятки людей спят под открытым небом. В палаточном лагере на постоянной основе находятся минимум сорок человек. Важно отметить, это не "спальник", а одна из главных улиц даже не Англии, а Европы.

Но познакомиться с суровой реальностью в Лондоне можно не только там, но и в разных частях столицы. Там картина не менее колоритная. Прохожие восклицают: страна столкнулась с одним из худших кризисов бездомности за последние десятилетия.

В настоящее время более 12 тыс. человек ночуют на улице в Лондоне каждый год news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c5f8894-1c4e-41db-ad54-fd04b34ed73a/conversions/2919c0fb-d52a-4c75-b8f9-5c09520533d5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c5f8894-1c4e-41db-ad54-fd04b34ed73a/conversions/2919c0fb-d52a-4c75-b8f9-5c09520533d5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c5f8894-1c4e-41db-ad54-fd04b34ed73a/conversions/2919c0fb-d52a-4c75-b8f9-5c09520533d5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c5f8894-1c4e-41db-ad54-fd04b34ed73a/conversions/2919c0fb-d52a-4c75-b8f9-5c09520533d5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Один из лидеров по уровню бездомности в стране - Манчестер. По данным местных благотворительных организаций, каждый 80-й житель города не имеет постоянного места жительства.

Десятки бездомных беженцев каждую ночь разбивают лагерь возле ратуши Манчестера в надежде получить доступ к муниципальным услугам news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d40ecb19-1896-404c-86ae-4f1d78855f17/conversions/8bf273c5-27bf-48f0-9b50-1a2774b3a963-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d40ecb19-1896-404c-86ae-4f1d78855f17/conversions/8bf273c5-27bf-48f0-9b50-1a2774b3a963-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d40ecb19-1896-404c-86ae-4f1d78855f17/conversions/8bf273c5-27bf-48f0-9b50-1a2774b3a963-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d40ecb19-1896-404c-86ae-4f1d78855f17/conversions/8bf273c5-27bf-48f0-9b50-1a2774b3a963-xl-___webp_1920.webp 1920w

Число бездомных в Англии в минувшем году выросло сразу на 20 % из-за инфляции и кризиса на рынке недвижимости, которые затронули почти все регионы страны.

Наибольший рост зарегистрирован в регионе Йоркшир и Хамбер, где число людей, оставшихся без жилья, увеличилось на 43 %. Больше четверти бездомных (28 %) проживают в Лондоне и его окрестностях, что подтверждает острую жилищную проблему в столице Великобритании.

Рост цен и ухудшение уровня жизни в Великобритании способствует увеличению бедности и бездомности news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03e86cff-6958-4584-8c93-537998b53414/conversions/687411ac-b9e6-487c-a9f4-012ba33cfa9e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03e86cff-6958-4584-8c93-537998b53414/conversions/687411ac-b9e6-487c-a9f4-012ba33cfa9e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03e86cff-6958-4584-8c93-537998b53414/conversions/687411ac-b9e6-487c-a9f4-012ba33cfa9e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03e86cff-6958-4584-8c93-537998b53414/conversions/687411ac-b9e6-487c-a9f4-012ba33cfa9e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Также зачастую люди теряют жилье из-за невозможности покрыть счета за электричество, газ и другие коммунальные услуги.

Число бездомных, ставших жертвами выселения из британских учреждений, предоставляющих кров, выросло на 37 % за последний год news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f112744-4010-4f60-b7cb-c05ed7dd6956/conversions/c1aba6d5-1ea8-44b2-96b3-d6cb0795fbce-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f112744-4010-4f60-b7cb-c05ed7dd6956/conversions/c1aba6d5-1ea8-44b2-96b3-d6cb0795fbce-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f112744-4010-4f60-b7cb-c05ed7dd6956/conversions/c1aba6d5-1ea8-44b2-96b3-d6cb0795fbce-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4f112744-4010-4f60-b7cb-c05ed7dd6956/conversions/c1aba6d5-1ea8-44b2-96b3-d6cb0795fbce-xl-___webp_1920.webp 1920w

На улице оказываются целыми семьями. В минувшем году более 160 тыс. детей в Англии проживали во временном жилье - это на 15 % выше, чем годом ранее. Показатель стал самым высоким за 20 лет. Число семей, живущих во временном жилье, также достигло рекордных 126 тыс., увеличившись на 16 %.

В Великобритании в прошлом году умерло не менее 1611 бездомных, включая 11 детей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/226f99e6-b332-4b72-ab3f-1765ec69b663/conversions/640c8c6a-a983-458c-9948-97f82d65b573-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/226f99e6-b332-4b72-ab3f-1765ec69b663/conversions/640c8c6a-a983-458c-9948-97f82d65b573-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/226f99e6-b332-4b72-ab3f-1765ec69b663/conversions/640c8c6a-a983-458c-9948-97f82d65b573-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/226f99e6-b332-4b72-ab3f-1765ec69b663/conversions/640c8c6a-a983-458c-9948-97f82d65b573-xl-___webp_1920.webp 1920w

Организация Crisis приводит шокирующие цифры: почти 300 тыс. семей и отдельных лиц по всей Англии сейчас сталкиваются с самыми тяжелыми формами бездомности, которые в том числе включают вынужденное проживание на улице. За 13 лет цифра выросла на 45 %.

Ситуация с бездомностью стала следствием недостаточной социальной поддержки, нехватки доступного жилья и несогласованной политики правительства news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35aad55c-d01a-4ed1-9c8e-71c68c794d57/conversions/7e1f7c57-26e7-4d00-9304-f127336c837b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35aad55c-d01a-4ed1-9c8e-71c68c794d57/conversions/7e1f7c57-26e7-4d00-9304-f127336c837b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35aad55c-d01a-4ed1-9c8e-71c68c794d57/conversions/7e1f7c57-26e7-4d00-9304-f127336c837b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35aad55c-d01a-4ed1-9c8e-71c68c794d57/conversions/7e1f7c57-26e7-4d00-9304-f127336c837b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Цифры, которые публикуют британские государственные и благотворительные организации называют не просто сухой статистикой, а приговором социальной политике Лондона.

Организация Crisis призывает правительство реализовать стратегию борьбы с бездомностью, обещанную лейбористами в их манифесте. Благотворительная организация заявляет, что эта стратегия должна быть внедрена безотлагательно и решать три ключевые проблемы, отмеченные в данном докладе: нехватка социального жилья, недостаточная социальная поддержка и пробелы в системах поддержки.

Правительство Англии обещало выделить 1 млрд фунтов на программу помощи бездомным, но пока это лишь слова.