300 тыс. бездомных! Как британцы выживают на улицах
Автор:Сергей Гусаченко
300 тыс. бездомных! Как британцы выживают на улицах
В Великобритании количество бездомных растет. Люди живут в палатках, под мостами, на старых матрасах и пытаются не умереть от голода.
Один из примеров стихийного лагеря для бездомных - Оксфорд-стрит. Это знаменитый район Лондона, где десятки людей спят под открытым небом. В палаточном лагере на постоянной основе находятся минимум сорок человек. Важно отметить, это не "спальник", а одна из главных улиц даже не Англии, а Европы.
Но познакомиться с суровой реальностью в Лондоне можно не только там, но и в разных частях столицы. Там картина не менее колоритная. Прохожие восклицают: страна столкнулась с одним из худших кризисов бездомности за последние десятилетия.
Один из лидеров по уровню бездомности в стране - Манчестер. По данным местных благотворительных организаций, каждый 80-й житель города не имеет постоянного места жительства.
Число бездомных в Англии в минувшем году выросло сразу на 20 % из-за инфляции и кризиса на рынке недвижимости, которые затронули почти все регионы страны.
Наибольший рост зарегистрирован в регионе Йоркшир и Хамбер, где число людей, оставшихся без жилья, увеличилось на 43 %. Больше четверти бездомных (28 %) проживают в Лондоне и его окрестностях, что подтверждает острую жилищную проблему в столице Великобритании.
Также зачастую люди теряют жилье из-за невозможности покрыть счета за электричество, газ и другие коммунальные услуги.
На улице оказываются целыми семьями. В минувшем году более 160 тыс. детей в Англии проживали во временном жилье - это на 15 % выше, чем годом ранее. Показатель стал самым высоким за 20 лет. Число семей, живущих во временном жилье, также достигло рекордных 126 тыс., увеличившись на 16 %.
Организация Crisis приводит шокирующие цифры: почти 300 тыс. семей и отдельных лиц по всей Англии сейчас сталкиваются с самыми тяжелыми формами бездомности, которые в том числе включают вынужденное проживание на улице. За 13 лет цифра выросла на 45 %.
Цифры, которые публикуют британские государственные и благотворительные организации называют не просто сухой статистикой, а приговором социальной политике Лондона.
Организация Crisis призывает правительство реализовать стратегию борьбы с бездомностью, обещанную лейбористами в их манифесте. Благотворительная организация заявляет, что эта стратегия должна быть внедрена безотлагательно и решать три ключевые проблемы, отмеченные в данном докладе: нехватка социального жилья, недостаточная социальная поддержка и пробелы в системах поддержки.
Правительство Англии обещало выделить 1 млрд фунтов на программу помощи бездомным, но пока это лишь слова.
Количество бездомных в Великобритании бьет все рекорды. Сотни тысяч скитаются по подворотням. Как социальная система трещит по швам и почему люди оказались на дне? Кто выселяет британцев и есть ли выход из жилищного кризиса? Шокирующие кадры английских улиц смотрите в "Понятной политике".