Количество бездомных в Великобритании бьет все рекорды. По самым скромным подсчетам, на грани выживания сотни тысяч семей. И основная причина такой несправедливости, разумеется, в экономике.

С ней в Великобритании все стабильно плачевно: острый бюджетный кризис, толпы мигрантов штурмуют корону. А еще Кир Стармер стал самым непопулярным премьером в современной истории страны.

Пока правительство занято вопросами геополитики, тратит огромные суммы на Украину и другие страны, бездомные захватывают все новые улицы.

И вот уже Daily Mail возмущается: каждый день работы лишаются до 1 тыс. англичан.

Резкий рост ставок по ипотечным кредитам и медленные темпы нового строительства сделали покупку недвижимости все менее доступной. Потому многие живут в частном арендованном жилье. А там ставки постоянно растут, вместе с коммуналкой. И правила жесткие: задолжал - оказался на улице.

В отчаянии люди даже не только просят милостыню, но и регистрируются на фандрайзинговых платформах. Центром притяжения для бедняков Великобритании и США стал сайт GoFundME. Жители западных стран создают аккаунты, с просьбой закрыть их счета за недвижимость, оплатить горячий обед или помочь собрать на жилье.

Крайне напрягает британцев еще и то, что социальная яма вырыта на фоне многочисленных чужеземцев, которые по-прежнему наводняют местные города и порой чувствуют себя даже лучше коренных жителей.

Посчитать количество нелегалов в Великобритании уже попросту не могут. The Guardian давал цифру в несколько сотен тысяч. Правозащитники уверены, их минимум 1 млн человек.

Консервативная газета The Telegraph назвала Великобританию отелем с открытыми дверями, сетуя на неэффективную борьбу с миграцией, на которую только в этом году кабинет Кира Стармера выделил более 100 млн фунтов.

Забуксовала депортация мигрантов в Руанду, план оказался не более чем дорогим пиар-ходом. По оценкам экспертов, содержание мигрантов обходится короне в 8 млн фунтов в день.

Британия стоит на перепутье. Она может либо продолжить путь по накатанной колее, искать виноватых на стороне, либо ей придется совершить болезненное, но необходимое усилие: признать, что ее жилищная система сломана, экономическая модель требует пересмотра, а миграционная политика - трезвого, а не популистского подхода.

Пока же над Альбионом сгущается туман непонимания, гнева и глубокой национальной неуверенности в завтрашнем дне.