31 человек умер в Конго от лихорадки Эбола

Число умерших в сентябре от лихорадки Эбола на юго-западе Демократической Республики Конго увеличилось до 31. Об этом сообщил руководитель африканской программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Патрик Отим, информирует ТАСС.

"Вирус быстро распространяется, - приводит его слова местная радиостанция SABC. - Последние данные показывают, что число жертв Эболы удвоилось по сравнению с минувшей неделей. На текущий день мы насчитываем 31 летальный исход". По его данным, выявлено 48 случаев заболевания Эболой, вспышка которой произошла в сельском районе Булапе провинции Касаи 4 сентября. Ранее сообщалось о 28 умерших от вируса лихорадки Эбола.

Минздрав Конго объявил о 81 случае заболевания в Булапе. Власти выявили более 900 человек, которые имели в последнее время контакты с инфицированными. Сейчас в медицинском центре по борьбе с Эболой в Булапе лечение проходят 15 человек. Двое выздоровели и выписаны.

14 сентября в Булапе началась вакцинация против Эболы. Прививки уже получили более 500 медицинских работников, которые имеют контакты с заболевшими. Возбудителем является заирский штамм Эболы.

Вирус Эбола передается от диких животных. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.