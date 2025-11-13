3.67 BYN
4 страны ЕС готовы бороться против квот на прием беженцев
Автор:Редакция news.by
Сразу четыре страны готовы оспорить в суде право Евросоюза диктовать миграционные правила странам-участникам. Чехия, Польша, Венгрия и Словакия намерены добиться отмены пресловутых квот.
Сейчас, если какая-то страна отказывается принимать мигрантов в соответствии с предписанной нормой, она должна заплатить 20 тысяч евро за каждого, кого не приютила.
Польша получила послабление по миграционному пакту, но только на год. Потом, скорее всего, азиаты и африканцы потекут в страну рекой.
Сейчас минимальная квота составляет 30 тысяч беженцев или выплата 600 миллионов евро в бюджет ЕС. Для Польши квота будет наверняка в несколько раз больше.