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43 % поляков негативно относятся к украинцам
Автор:Редакция news.by
Раскрыто истинное отношение поляков к украинцам. Степень неприязни взлетела до шокирующих показателей.
По данным опроса польского Центра исследования общественного мнения, положительно к украинцам относятся лишь 29 % опрошенных поляков, еще у 25 % - нейтральная позиция. При этом 43 % поляков заявили о своей неприязни.
Для сравнения, в 2023 году заявляли о негативном отношении к украинцам 17 %. Всего за 3 года добрососедство сменилось охлаждением в отношениях.