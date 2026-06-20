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43 % поляков негативно относятся к украинцам

Раскрыто истинное отношение поляков к украинцам. Степень неприязни взлетела до шокирующих показателей.

По данным опроса польского Центра исследования общественного мнения, положительно к украинцам относятся лишь 29 % опрошенных поляков, еще у 25 % - нейтральная позиция. При этом 43 % поляков заявили о своей неприязни.

Для сравнения, в 2023 году заявляли о негативном отношении к украинцам 17 %. Всего за 3 года добрососедство сменилось охлаждением в отношениях.

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