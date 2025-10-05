3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
6 октября в Египте должны начаться переговоры между Израилем и ХАМАС
Ближайшие дни будут судьбоносными для Ближнего Востока. 6 октября в Египте Израиль должен начать переговоры с ХАМАС. Они будут сфокусированы на первом этапе плана Трампа, включающего освобождение 48 заложников и отступление ЦАХАЛ на несколько километров.
Как сообщают СМИ, ХАМАС согласен передать свое оружие палестино-египетскому органу под международным контролем и уже уведомил об этом США. Также группировка начала сбор тел погибших израильтян и обратилась с просьбой прекратить бомбардировки, чтобы завершить миссию. Представитель ХАМАС также отметил, через Катар движение получило гарантии США о постоянном выводе израильских сил из сектора Газа.
Ранее Трамп заявил, переговоры могут продолжаться несколько дней, но Вашингтон настаивает на скорейшем завершении - еще до объявления Нобелевской премии мира, которую огласят 10 октября.