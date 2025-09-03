"93 % войны - это дизайнеры и пиар"- режиссер Фадеев о западной схеме уничтожения государств

В начале 2025 года режиссер документального кино, оператор фронтовой кинохроники Максим Фадеев показал широкому зрителю через картину "У края бездны" правду об СВО. В "Актуальном интервью" режиссер в подробностях изложил суть войны в Украине.

Кино Максим Фадеев решился снимать еще в 2013 году, когда явно прочувствовал расчеловечивание людей Донбасса: "Майдан не просто так взялся, люди не просто так пошли убивать друг друга. Это шло планомерно. По сути дела, начиная с 2004 года, ты это чувствуешь, когда приезжаешь в Киев, люди узнают, что ты из Донецка, и начинают на тебя как-то смотреть подозрительно. Ты это чувствуешь".

Максим Фадеев:

"Они умеют управлять внутри хаоса. Используется одна и та же схема. Они сначала делают из руководителя диктатора. Потом изучают столпы общества, на которых государство держится. Атомизируют народ, пересобирают его в рои и этими роями атакуют вот эти столпы. И постоянно отслеживают графики поддержки народом вот этих столпов".

Как обратил внимание режиссер, это целая схема, которой учатся по учебникам, видео-урокам. В Украине это все было на YouTube. "Там все выложили: как финансировать революцию, как снимать похороны. Это очень эффективная технология, которая позволяет сносить целые государства, создавать новые народы и заставлять воевать народы между собой", - обозначил он.

С той стороны это творческая война, в которую вовлечены десятки тысяч, сотни тысяч людей: дизайнеры, пиар-агентства, брендинговые агентства. Поэтому у них все очень красиво сделано, все очень красиво упаковано. Максим Фадеев

"И нужно понимать, что это бессрочно. Они постоянно это разгоняют, совершенствуют, все время делают новые штуки. Причина, которая триггернет народ, может быть любой: экологическая катастрофа, балкон какой-то обрушился... И они это постоянно запускают. Называется триггер-поинт", - пояснил оператор фронтовой кинохроники.

Самое главное, по словам режиссера, народ, против которого ведется война, и правительство страны-жертвы не должны понять, что против них ведется война. Они должны понять, когда уже будет поздно.

В начале пути в документальном кино об СВО Максим Фадеев поставил перед собой простую задачу - показать, что мы (российская сторона) не террористы, что по нам стреляют. "Потому что даже в Донецке люди не верили, что Славянск обстреливает украинская армия. Это было немыслимо", - вспоминает он.

Нужно уметь снимать боевые действия, знать, как их снимать. Это очень важно. И если ты не снимешь, то снимут про тебя. Максим Фадеев

В пример режиссер привел националистическое подразделение в Буче. "Посмотрите просто, какой качественный контент они создают! Они издают детские книги, проводят марафоны, конкурсы, делают очень крутые ток-шоу, фильм сняли, он выложен на Netflix, - отметил он. - Можно посмотреть, сколько на Netflix фильмов о конфликте на Донбассе, и сколько таких фильмов на "Кинопоиске" - российской стриминговой платформе".

Максим Фадеев:

"Они в этой креативной войне обыгрывают нас в десятки раз. Поэтому молодежь выходит на все эти протесты. Поэтому я всегда говорю, что там происходит (на поле боя - прим. ред.) - это 7 % от всей войны, которая ведется против России. А остальное, начиная с детского сада, здесь идет".