Афгано-пакистанский конфликт грозит стать новой горячей точкой

Как минимум 12 человек погибли, более 100 ранены после обстрела Пакистаном афганской провинции Кандагар. Накануне на границе двух стран произошли новые столкновения.



Армия Пакистана ударила по позициям террористических формирований на территории Афганистана в ответ на нападение на блокпосты в округе Куррам.



Местные СМИ сообщают, что "Талибан" активно перебрасывает бронетехнику на границу с Пакистаном. В зоне конфликта активно работает артиллерия. Пакистан также применяет дроны-камикадзе, которых на вооружении армии Афганистана нет.