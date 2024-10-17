Airbus планирует уволить 7 % сотрудников

Больше всего пострадают, вероятно, французские подразделения компании. Именно здесь расположена львиная доля структур подразделения "Оборона и космос", которое ведет военные разработки Airbus.

Проблем у корпорации много, но самые серьезные связаны с машиной А-400 - этот военный транспортник все никак не удается пустить в серию. На его создание уже потрачено 30 млрд евро.