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Airbus планирует уволить 7 % сотрудников

Корпорация Airbus планирует сократить 2,5 тыс. работников или 7 % персонала. Увольнения пройдут до середины 2026 года.

Больше всего пострадают, вероятно, французские подразделения компании. Именно здесь расположена львиная доля структур подразделения "Оборона и космос", которое ведет военные разработки Airbus.

Проблем у корпорации много, но самые серьезные связаны с машиной А-400 - этот военный транспортник все никак не удается пустить в серию. На его создание уже потрачено 30 млрд евро.

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