Активисты измазали красной краской ведомство канцлера Германии: двое арестованы

Активисты измазали красной краской ведомство канцлера ФРГ. Тем самым они выразили протест против нынешней политики Германии. В том числе в отношении ближневосточного конфликта и ситуации в секторе Газа. Кроме того, они закрепили на здании баннер с лозунгом "Грязная работа - кровавая".