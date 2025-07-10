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Активисты измазали красной краской ведомство канцлера Германии: двое арестованы
Автор:Редакция news.by
Активисты измазали красной краской ведомство канцлера ФРГ. Тем самым они выразили протест против нынешней политики Германии. В том числе в отношении ближневосточного конфликта и ситуации в секторе Газа. Кроме того, они закрепили на здании баннер с лозунгом "Грязная работа - кровавая".
Активистов задержали. Сообщается, что берлинская полиция взяла на себя дальнейшее расследование политически мотивированного повреждения имущества и нарушения закона Берлина о свободе собраний. Мужчина и женщина находятся под стражей.