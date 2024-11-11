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American Airlines отменила все рейсы перед Рождеством
Американцы рискуют встретить Рождество в аэропорту. Авиакомпания American Airlines сообщила о техническом сбое, который в канун праздника затронул все рейсы по США. Журналисты Bloomberg уточняют, проблема возникла с программным обеспечением, из-за чего компания не могла рассчитать требования к весу. Когда сбой устранят, не сообщается.
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