3.66 BYN
2.98 BYN
3.50 BYN
Америка для американцев: в США призвали к изгнанию из страны мигрантов
Министерство внутренней безопасности США опубликовало пост в соцсети Х, в котором призвало изгнать из страны мигрантов-нелегалов, так как "Америка для американцев", пишет РИА Новости.
"Все преступные мигранты-нелегалы должны быть изгнаны. Америка для американцев", - написало министерство на своей странице в соцсети.
Пост сопровождается плакатом, на котором Дядя Сэм призывает американцев вступить в ряды иммиграционной полиции.
В день инаугурации, 20 января, президент США Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
Фото: pexels.com