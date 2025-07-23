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Америка загребает деньги в свою казну любыми способами
Когда деньги идут в американскую казну, и пусть не самым гуманным способом, это Трампа радует. Менее чем за 15 лет оружейная отрасль в США выросла более чем в 4 раза.
В 2004 году Конгресс разрешил свободно продавать штурмовое оружие, через год вышел закон, что ни производители, ни продавцы не несут ответственности за причиненный ущерб от незаконного использования огнестрельного оружия. Трамп при своем первом президентстве подлил масла в огонь - и отрасль только к 2020-му продала населению США 22 млн единиц штурмовых винтовок. Такая демократия по-американски.
Марк Шнайдер, член Демократической партии, помощник губернатора штата Иллинойс (США): "Эти лоббисты с огромными деньгами жертвуют колоссальные суммы на выборы, но ведь по сути это взятка, понимаете? Люди сами выступают против лоббизма, против всей этой мутной схемы. А теперь они передали Украине F-16. Сначала привезли украинских пилотов, полгода учили их английскому. Почему просто не купить МиГи у Польши или Чехии? Нет, нужно было полгода учить английский, а потом сдать в лизинг F-16, выпущенные еще в 1981 году. Лично я бы не рискнул даже приближаться к такому самолету. Это называется военные излишки - хлам, который им самим уже не нужен".
Таким мнением поделился Марк Шнайдер с ведущей программы "Это другое" Ксенией Лебедевой.
После окончания Второй мировой войны США участвовали как минимум в 40 конфликтах по всему миру и так называемых миротворческих миссиях. Рыночная стоимость ключевых предприятий американского военпрома на конец мая 2025 года составила половину от общей оценочной стоимости оборонных компаний мира. Пока одни страны погрязли в хаосе войны, другие живут припеваючи и зарабатывают в прямом смысле на жизнях, в том числе и своих граждан.