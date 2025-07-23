Америка загребает деньги в свою казну любыми способами

Когда деньги идут в американскую казну, и пусть не самым гуманным способом, это Трампа радует. Менее чем за 15 лет оружейная отрасль в США выросла более чем в 4 раза.

В 2004 году Конгресс разрешил свободно продавать штурмовое оружие, через год вышел закон, что ни производители, ни продавцы не несут ответственности за причиненный ущерб от незаконного использования огнестрельного оружия. Трамп при своем первом президентстве подлил масла в огонь - и отрасль только к 2020-му продала населению США 22 млн единиц штурмовых винтовок. Такая демократия по-американски.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/839e4056-b659-4add-a864-8137d908ea1c/conversions/15516a0d-f646-4ce1-af46-6c228d818db2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/839e4056-b659-4add-a864-8137d908ea1c/conversions/15516a0d-f646-4ce1-af46-6c228d818db2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/839e4056-b659-4add-a864-8137d908ea1c/conversions/15516a0d-f646-4ce1-af46-6c228d818db2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/839e4056-b659-4add-a864-8137d908ea1c/conversions/15516a0d-f646-4ce1-af46-6c228d818db2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Марк Шнайдер, член Демократической партии, помощник губернатора штата Иллинойс (США): "Эти лоббисты с огромными деньгами жертвуют колоссальные суммы на выборы, но ведь по сути это взятка, понимаете? Люди сами выступают против лоббизма, против всей этой мутной схемы. А теперь они передали Украине F-16. Сначала привезли украинских пилотов, полгода учили их английскому. Почему просто не купить МиГи у Польши или Чехии? Нет, нужно было полгода учить английский, а потом сдать в лизинг F-16, выпущенные еще в 1981 году. Лично я бы не рискнул даже приближаться к такому самолету. Это называется военные излишки - хлам, который им самим уже не нужен".

Таким мнением поделился Марк Шнайдер с ведущей программы "Это другое" Ксенией Лебедевой.