Старшая из сестер Уильямс победно вернулась в WTA-тур в возрасте 45 лет

Игровая карьера Винус Уильямс началась в конце 1994 года, с тех пор она семь раз выигрывала турниры серии "Большого шлема" в одиночном разряде: у нее пять викторий на кортах Уимблдона и две - на US Open. Всего в ее активе 49 побед на турнирах под эгидой WTA.



В 2000 году в Сиднее она стала олимпийской чемпионкой в одиночном разряде и вместе с младшей сестрой Сереной - в парном разряде, а в Пекине-2008 и Лондоне-2012 также вместе с Сереной Уильямс завоевала олимпийское золото в парном разряде.