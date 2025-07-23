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Старшая из сестер Уильямс победно вернулась в WTA-тур в возрасте 45 лет
Одна из лучших теннисисток в истории тенниса вернулась на корт. Винус Уильямс победно стартовала в мировом туре после полуторагодичного перерыва, сообщает БЕЛТА.
Сначала 45-летняя американка на старте парного разряда турнира WTA-500 в Вашингтоне вместе со своей соотечественницей Хейли Баптист победила американо-канадский тандем Клеври Нгуну / Эжени Бушар - 6:3, 6:1, а потом в 1/16 финала одиночного разряда уверенно переиграла 23-летнюю американку Пейтон Стернс, занимающую 35-е место в мировом рейтинге, - 6:3, 6:4.
Следующей соперницей Уильямс-старшей будет польская теннисистка Магдалена Фреш (24-й номер рейтинга WTA).
Игровая карьера Винус Уильямс началась в конце 1994 года, с тех пор она семь раз выигрывала турниры серии "Большого шлема" в одиночном разряде: у нее пять викторий на кортах Уимблдона и две - на US Open. Всего в ее активе 49 побед на турнирах под эгидой WTA.
В 2000 году в Сиднее она стала олимпийской чемпионкой в одиночном разряде и вместе с младшей сестрой Сереной - в парном разряде, а в Пекине-2008 и Лондоне-2012 также вместе с Сереной Уильямс завоевала олимпийское золото в парном разряде.
Фото: © Anadolu / Contributor / Anadolu / Gettyimages.ru