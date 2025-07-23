Что повлияло на решение Зеленского начать третий раунд переговоров с Россией - мнение аналитика

Третий раунд переговоров Москвы и Киева ожидается 23 июля в Стамбуле. Одним из американских условий (если можно их так назвать) было прекратить войну до 3 сентября. Свой взгляд на эту ситуацию и что будут обсуждать переговорщики высказал аналитик Сергей Дик в студии "Первого информационного".

"Изначально, как сообщало агентство ТАСС, переговоры планировались на 24 июля. Однако появилась информация из Стамбула: турецкий министр иностранных дел заявил, что начало переговоров возможно уже 23 июля вечером, и они могут продлиться сутки. Некоторые аналитики считают, что встреча вполне может пройти и в конце недели, в пятницу. Но, как бы то ни было, я думаю, переговоры все же состоятся", - выразил уверенность гость в студии.

Аналитик напомнил, что Зеленский выступал против переговоров и считал их неактуальными. И вот теперь он неожиданно заявил, что, по его мнению, переговоры обязательно должны состояться.

Аналитик Сергей Дик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9994b4a-d212-4901-bfac-02575c360c34/conversions/5e727bac-390e-4524-bb75-f0cf05bdd5e5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9994b4a-d212-4901-bfac-02575c360c34/conversions/5e727bac-390e-4524-bb75-f0cf05bdd5e5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9994b4a-d212-4901-bfac-02575c360c34/conversions/5e727bac-390e-4524-bb75-f0cf05bdd5e5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e9994b4a-d212-4901-bfac-02575c360c34/conversions/5e727bac-390e-4524-bb75-f0cf05bdd5e5-xl-___webp_1920.webp 1920w Аналитик Сергей Дик

"Мы видим перемены. Все это происходит на фоне заявлений Запада: например, канцлер Германии Мерц сообщил, что Германия готова передать Украине пять систем Patriot. Плюс к этому есть еще две системы, которые, возможно, будут переданы, хотя изначально они предназначались для Швейцарии. Но Швейцария подождет. На фоне всех этих заявлений, в том числе американских, о передаче оружия, а также встреч Макрона и Стармера по созданию коалиции, объединяющей ядерные потенциалы двух стран. Вот на этом фоне и проходят переговоры. Это, все конечно, влияет на ситуацию и вызывает вопросы, почему Зеленский вдруг так внезапно согласился", - пояснил Сергей Дик.

Некоторые аналитики считают, что здесь сыграл свою роль тот самый срок в 50 дней, который якобы дал Трамп.

"Да, именно до 3 сентября, по некоторым данным, необходимо заключить мир между Украиной и Россией. Если этого не произойдет, то будут введены очередные санкции, связанные с энергоносителями, которые коснутся России. Мы видим, что в Европе уже принят 18-й пакет санкций, и анонсирован 19-й", - напомнил аналитик.

Гость в студии подчеркнул, что обстановка сейчас напряженная, и на этом фоне должны пройти переговоры. Конечно, основной акцент делается на гуманитарные вопросы: обмен пленными, передача тел погибших. Мы видим, что после второй встречи уже состоялся обмен: украинской стороне передано более 6 тыс. тел, российской - несколько десятков. Все это происходило непросто, были задержки на границе.

"Думаю, на встрече обязательно поднимут отдельные аспекты проектов меморандумов - того, который представила Российская Федерация, и который выдвинула Украина. Но, на мой взгляд, рассчитывать на обсуждение каких-то других серьезных вопросов за столь короткую встречу, которая, возможно, продлится всего час, не стоит, это будет сложно, - рассказал аналитик. - Кроме того, мне кажется, что позиция Зеленского изменилась на фоне того, что, во-первых, Трамп дал определенный временной промежуток, и чтобы не выглядеть человеком, который не хочет идти на мирные переговоры. Особенно учитывая, что сейчас украинская армия, на мой взгляд, несет существенные потери на фронте: наблюдается продвижение и интенсивное давление российских войск на позиции украинцев".