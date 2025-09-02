Американская обида - Трамп прокомментировал парад в Пекине

За парадом в Пекине следили, в том числе, и в Белом доме. Президент США Дональд Трамп, которого, кстати, приглашали на торжество, разразился постом, где как-то обиженно просил китайского лидера Си Цзиньпина передать привет главе России Владимиру Путину и главе КНДР Ким Чен Ыну, пока "вы строите заговор против США".

Дональд Трамп:

"Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки".

При этом у Трампа вопрос: упомянет ли китайский лидер о той огромной помощи, которую Соединенные Штаты предоставили Китаю, чтобы помочь ему отстоять свою свободу от очень недружелюбного иностранного захватчика. Впрочем, Си Цзиньпин во время выступления не упомянул США, но поблагодарил все страны за вклад в победу.