Американские фондовые индексы вновь рушатся. Чем вызвано падение?

16 апреля вновь резко рухнули главные биржевые индексы. Dow Jones упал более чем на 1,5 %, Standard & Poor’s на два с четвертью, а Nasdaq - сразу на 3 %. Общее снижение капитализации американских компаний составило не менее полутора трлн долларов.

Пока рано судить, развернется ли сегодня этот тренд: возможно, "быки" возьмут верх над "медведями" и биржевые индексы все-таки пойдут вверх.