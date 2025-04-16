Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаОбществоПрезидентПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Американские фондовые индексы вновь рушатся. Чем вызвано падение?

16 апреля вновь резко рухнули главные биржевые индексы. Dow Jones упал более чем на 1,5 %, Standard & Poor’s на два с четвертью, а Nasdaq - сразу на 3 %. Общее снижение капитализации американских компаний составило не менее полутора трлн долларов.

Пока рано судить, развернется ли сегодня этот тренд: возможно, "быки" возьмут верх над "медведями" и биржевые индексы все-таки пойдут вверх.

Впрочем, особенных причин для оптимизма нет. На сей раз падение было вновь вызвано тарифными войнами Соединенных Штатов и Китая: американские импортеры полагают, что смогут закупить в КНР гораздо меньше чипов, чем собирались, и это серьезно омрачает перспективы высокотехнологичных компаний США.

биржа