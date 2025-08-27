Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Американские парашютисты установили новый мировой рекорд

Группа американских парашютистов установила новый мировой рекорд, собравшись в масштабную воздушную фигуру во время прыжка.

В акции приняли участие 174 человека, они прыгнули из 9 самолетов. Спортсмены в свободном падении сформировали гигантскую спиралевидную фигуру, напоминающую галактику.

Это стало новым достижением в истории парашютного спорта. Предыдущий рекорд зафиксирован в 2015 году, тогда в аналогичном прыжке участвовали 164 парашютиста.

