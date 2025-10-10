3.69 BYN
Американские войска входят в cектор Газа с целью контроля за соблюдением договоренностей
Около 250 тыс. человек вернулись в город Газа после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. В местной службе гражданской обороны сообщили: еще около 200 тыс. палестинцев вернулись в северные районы анклава, которые израильская армия ранее объявила "крайне опасными" для гражданского населения.
Накануне ЦАХАЛ отвел войска на новые рубежи внутри сектора Газа. Теперь дело за ХАМАС: все живые заложники должны быть освобождены до 6 утра 13 октября.
Между тем в анклав прибывают американские военные в числе 200 человек для контроля за соблюдением договоренностей. Планируется создать центр мониторинга. Основная задача - предотвращение хаотичных ситуаций и обеспечение эффективной работы гуманитарных организаций.
Палестинцы возвращаются домой после прекращения огня
ЦАХАЛ отвел войска, но держит под контролем половину территории Газы