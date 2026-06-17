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Американские запасы нефти упали до минимума за 40 лет
Автор:Редакция news.by
В США запасы нефти упали до минимального уровня за последние 40 лет. Bloomberg пишет, что падение связано с реализацией плана Трампа по высвобождению более 170 млн баррелей для стабилизации мировых цен на нефть.
Из-за этого объемы в хранилищах вскоре и вовсе могут стать критическими. А значит, у Вашингтона не останется доступных стратегических запасов для экстренного реагирования на энергокризисы.