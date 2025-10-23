Американский флот нанес ракетный удар по колумбийскому судну в Тихом океане

США нанесли в Тихом океане ракетный удар по небольшому колумбийскому судну. Как заявлено, речь идет о борьбе с наркотрафиком, в рамках которой объектом атаки стали курьеры, перевозившие свой груз в США. Как выяснилось, все три человека, находившиеся на затопленном судне, погибли.

Одновременно Трамп выступил с заявлением, которое можно расценивать как угрозу военного вторжения в Колумбию. Причем прозвучали его высказывания вскоре после того, как к берегам Венесуэлы была переброшена американская эскадра: от Каракаса требуют немедленной отставки президента Мадуро и предоставления Штатам возможности контроля за морскими грузоперевозками.