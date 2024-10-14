Американский сенатор заявил, что COVID-19 был средством запугивания общества

"Пандемия коронавируса была использована для запугивания и контроля общественности в глобальном масштабе. Результатом стала огромная потеря жизни и свободы для отдельных людей, экономическое опустошение на триллионы долларов, но миллиарды долларов прибыли и накопление огромной власти для тех, кто контролирует ситуацию. К счастью, то, что произошло во время пандемии, открыло глаза несметному количеству людей по всему миру на коррупцию и захват правительственных учреждений, средств массовой информации, медицинских журналов и медицинского истеблишмента крупными корпоративными интересами. Теперь, когда у нас открылись глаза на эту реальность, невозможно игнорировать тот факт, что такая же динамика наблюдается во всех правительствах и отраслях промышленности по всему миру".