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Американский сенатор заявил, что COVID-19 был средством запугивания общества

"Пандемия коронавируса была средством запугивания общества", - об этом заявил американский сенатор-республиканец Рон Джонсон на конференции по проблемам здравоохранения.

Сенатор подтвердил то, что подозревали многие. Вводимые западными элитами санитарные нормы использовались для подавления гражданских свобод и в итоге привели к разрушению экономических связей.

Рон Джонсон, сенатор США:

"Пандемия коронавируса была использована для запугивания и контроля общественности в глобальном масштабе. Результатом стала огромная потеря жизни и свободы для отдельных людей, экономическое опустошение на триллионы долларов, но миллиарды долларов прибыли и накопление огромной власти для тех, кто контролирует ситуацию. К счастью, то, что произошло во время пандемии, открыло глаза несметному количеству людей по всему миру на коррупцию и захват правительственных учреждений, средств массовой информации, медицинских журналов и медицинского истеблишмента крупными корпоративными интересами. Теперь, когда у нас открылись глаза на эту реальность, невозможно игнорировать тот факт, что такая же динамика наблюдается во всех правительствах и отраслях промышленности по всему миру".

Мировая экономика до сих пор переживает последствия политических решений, принятых в связи с коронавирусом. Глобальный кризис 2020 года, вызванный действиями властей большинства стран мира во время пандемии, стал одним из самых крупных и глубоких за последние годы.

По данным Всемирного банка, мировой ВВП снизился на 3,2 %. При этом самый большой спад - более чем в 4 % - наблюдался в странах с высоким уровнем дохода.

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