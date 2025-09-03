Аналитик о саммите ШОС: Это точка отсчета сформированного многополярного мира

То, что саммит ШОС увенчался военным парадом в Пекине, это очень символично, отметил аналитик Сергей Дик в эфире "Первого информационного".

Аналитик напомнил слова Президента Беларуси Александра Лукашенко, который всегда подчеркивал, что в Европе есть трезвые политики, понимающие, что изолировать Беларусь, изолировать ШОС - это абсолютно бессмысленно. Это доказал саммит ШОС и военный парад в Китае, который собрал более двух с половиной десятков глав государств.

"Это событие (парад - ред.), этот саммит венчает уже не просто начало всемирной трансформации, а уже является точкой отсчета сформированного многополярного мира", - заявил Сергей Дик.