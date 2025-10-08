Аналитик объяснил, почему прямое вторжение США в Венесуэлу маловероятно

Заведующий кафедрой БГУИР и аналитик Сергей Дик в "Актуальном интервью" прокомментировал нарастающую напряженность вокруг Венесуэлы, вызванную заявлениями Вашингтона. Несмотря на громкие угрозы, эксперт считает прямое военное вторжение США маловероятным из-за высоких рисков.

Сергей Дик:

"Уже последние практически два месяца мы слышим громкие заявления из Вашингтона, касающиеся ситуации в Венесуэле. Что это один из главных наркокартелей в Латинской Америке сейчас, а президент Николас Мадуро - руководитель этого наркокартеля. Обстановка становится все более напряженной. И кажется, что вот-вот случится вторжение американского войска в Венесуэлу".

Однако он подчеркнул сложность ситуации: "Мне кажется, все не так просто. Поскольку Венесуэла, прежде всего, это страна, в которой проживает 28,5 млн человек. Это страна, которая расположена в гористой, лесистой местности, в тропиках, где возможно организовать партизанское движение против агрессора".

"И до того, как это все произошло, Венесуэла заключила стратегические соглашения с Российской Федерацией и укрепила свои вооруженные силы, противовоздушную оборону за счет сотрудничества с Российской Федерацией, Китаем и Ираном", - заметил Сергей Дик.

По его мнению, это делает военное вторжение крайне рискованным: "Семидневная война здесь случиться по определению не может. И есть для США очень большая вероятность того, что американцы завязнут в этой войне и в конечном итоге может повториться Афганистан".