Аналитик Павел Жданович объяснил, что мешает началу мирных переговоров по Украине
Аналитик Павел Жданович обсудил шаги по прекращению украинского кризиса.
Центральной темой обсуждения вновь становится поиск локации для потенциальных переговоров, где официальный Минск, обладающий опытом проведения гуманитарных договоренностей между Москвой и Киевом, подтверждает свою готовность выступить в этой роли.
"Главный вопрос заключается в том, чтобы была политическая воля и возможность двух сторон сесть за стол переговоров и найти те точки, по которым была бы достигнута договоренность именно по политическим и военным вопросам. По гуманитарной линии контакты осуществляются постоянно. Безусловно, очень важную роль в этом контакте играет Республика Беларусь", - подчеркнул Павел Жданович.
Беларусь и Россия занимают последовательную политику в отношении украинского конфликта, они заявляют, что необходимо решить этот вопрос в кратчайшие сроки. Но официальный Киев и его европейские кураторы быстро переобуваются - на переговорах в Белом доме все они были согласны на мирное урегулирование, однако, как только вернулись к себе, сразу стали оказываться от компромиссов и мирных соглашений.
"Евросоюз все-таки ищет свое место в новой системе геополитики, которая создается. На сегодняшний день страны Евросоюза, это вообще группа, которую можно охарактеризовать как униженные и оскорбленные. У их руководящих политических элит очень уязвимое политическое самомнение", - отметил аналитик.
Киев же затягивает вопрос перехода к мирным переговорам и подписания соответствующего документа из-за воздействия разных сил на Украину.
Каждый участник последних переговоров придерживается своих политических интересов в урегулировании или продолжении украинского кризиса.
"ЕС неоднородны в своем видении дальнейших действий на территории Украины и продолжения военного конфликта. Американская сторона сегодня заинтересована в том, чтобы завершить этот конфликт, потому как необходимо развивать бизнес. Те соглашения, которые были достигнуты по разработке ресурсов и недр, требуют мирного состояния на украинской территории", - объяснил Павел Жданович.
По мнению эксперта, Европейский союз на сегодняшний день хочет развивать экономику, вкладываясь в военную промышленность, что крайне недальновидно.
"Мы живем в том периоде, когда мир становится многополярным, а главные центры силы настроены на мирное урегулирование этого конфликта и дальнейшее мирное сосуществование", - заявил аналитик.