Аналитик Павел Жданович обсудил шаги по прекращению украинского кризиса.

Центральной темой обсуждения вновь становится поиск локации для потенциальных переговоров, где официальный Минск, обладающий опытом проведения гуманитарных договоренностей между Москвой и Киевом, подтверждает свою готовность выступить в этой роли.

"Главный вопрос заключается в том, чтобы была политическая воля и возможность двух сторон сесть за стол переговоров и найти те точки, по которым была бы достигнута договоренность именно по политическим и военным вопросам. По гуманитарной линии контакты осуществляются постоянно. Безусловно, очень важную роль в этом контакте играет Республика Беларусь", - подчеркнул Павел Жданович.

Беларусь и Россия занимают последовательную политику в отношении украинского конфликта, они заявляют, что необходимо решить этот вопрос в кратчайшие сроки. Но официальный Киев и его европейские кураторы быстро переобуваются - на переговорах в Белом доме все они были согласны на мирное урегулирование, однако, как только вернулись к себе, сразу стали оказываться от компромиссов и мирных соглашений.

"Евросоюз все-таки ищет свое место в новой системе геополитики, которая создается. На сегодняшний день страны Евросоюза, это вообще группа, которую можно охарактеризовать как униженные и оскорбленные. У их руководящих политических элит очень уязвимое политическое самомнение", - отметил аналитик.

Киев же затягивает вопрос перехода к мирным переговорам и подписания соответствующего документа из-за воздействия разных сил на Украину.

Каждый участник последних переговоров придерживается своих политических интересов в урегулировании или продолжении украинского кризиса.

"ЕС неоднородны в своем видении дальнейших действий на территории Украины и продолжения военного конфликта. Американская сторона сегодня заинтересована в том, чтобы завершить этот конфликт, потому как необходимо развивать бизнес. Те соглашения, которые были достигнуты по разработке ресурсов и недр, требуют мирного состояния на украинской территории", - объяснил Павел Жданович.

По мнению эксперта, Европейский союз на сегодняшний день хочет развивать экономику, вкладываясь в военную промышленность, что крайне недальновидно.