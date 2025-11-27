3.72 BYN
Аналитик Тиханский объяснил, почему Трамп считает НАТО "лишним чемоданом" для США
Президент США Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, радикально изменил подход к НАТО и поддержке Украины. Вместо прямой американской помощи Киеву он настаивает на том, чтобы европейские союзники взяли на себя финансирование военных поставок. Военно-политический аналитик, кандидат социологических наук Александр Тиханский в "Актуальном интервью" объяснил мотивы Трампа.
Согласно последним заявлениям Дональда Трампа, США продолжают поставлять большое количество оружия НАТО для его дальнейшей передачи Украине. Это позволит Европе увеличить расходы на оборону к 2035 году, а США - избежать прямых трат. "Все военные траты по Украине перекинуты на Европу. Пожалуйста, покупайте у США", - подчеркнул Александр Тиханский, отмечая, что такая модель выгодна американской оборонной промышленности.
Трамп сегодня считает НАТО лишним чемоданом для США. Нести тяжело, но и бросить жалко
Аналитик объясняет поведение Трампа стратегическим сдвигом: "На сегодняшний день конкретные вещи, взгляды Трампа показывают, что его интересы больше прикованы к Юго-Восточной Азии. И он считает, что те ресурсы, которые идут на Европу, это ресурсы, брошенные зря. Поэтому он хочет меньше дать в Европу, но больше направить именно на этот регион. И это долгосрочная концепция".