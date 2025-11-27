Аналитик Тиханский объяснил, почему Трамп считает НАТО "лишним чемоданом" для США

AP Photo news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71285665-eb9e-4098-99fc-da77f4fc475d/conversions/f4eba765-38a0-41b7-9ea6-c02b62013956-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71285665-eb9e-4098-99fc-da77f4fc475d/conversions/f4eba765-38a0-41b7-9ea6-c02b62013956-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71285665-eb9e-4098-99fc-da77f4fc475d/conversions/f4eba765-38a0-41b7-9ea6-c02b62013956-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/71285665-eb9e-4098-99fc-da77f4fc475d/conversions/f4eba765-38a0-41b7-9ea6-c02b62013956-xl-___webp_1920.webp 1920w AP Photo

Президент США Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, радикально изменил подход к НАТО и поддержке Украины. Вместо прямой американской помощи Киеву он настаивает на том, чтобы европейские союзники взяли на себя финансирование военных поставок. Военно-политический аналитик, кандидат социологических наук Александр Тиханский в "Актуальном интервью" объяснил мотивы Трампа.

Согласно последним заявлениям Дональда Трампа, США продолжают поставлять большое количество оружия НАТО для его дальнейшей передачи Украине. Это позволит Европе увеличить расходы на оборону к 2035 году, а США - избежать прямых трат. "Все военные траты по Украине перекинуты на Европу. Пожалуйста, покупайте у США", - подчеркнул Александр Тиханский, отмечая, что такая модель выгодна американской оборонной промышленности.

Трамп сегодня считает НАТО лишним чемоданом для США. Нести тяжело, но и бросить жалко Александр Тиханский