Арестованный в Италии украинец руководил подрывом "Северных потоков"
Автор:Редакция news.by
Стали известны новые подробности по делу о терактах на "Северных потоках". Гражданин Украины Сергей Кузнецов, его ранее арестовали в Италии, оказался руководителем операции и координировал акты диверсии. Это следует из европейского ордера на арест.
Согласно материалам, Кузнецов вместе с соучастниками установил на газопроводах не менее четырех взрывных устройств, в которых было до 27 кг взрывчатки.
Итальянский суд утвердил арест украинца, но не экстрадировал его в Германию, на чем настаивает Берлин.
Отметим, сам подозреваемый все обвинения отрицает и продолжает утверждать, что во время взрывов находился в Украине.