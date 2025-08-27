Арестованный в Италии украинец руководил подрывом "Северных потоков"

Стали известны новые подробности по делу о терактах на "Северных потоках". Гражданин Украины Сергей Кузнецов, его ранее арестовали в Италии, оказался руководителем операции и координировал акты диверсии. Это следует из европейского ордера на арест.

Согласно материалам, Кузнецов вместе с соучастниками установил на газопроводах не менее четырех взрывных устройств, в которых было до 27 кг взрывчатки.

Итальянский суд утвердил арест украинца, но не экстрадировал его в Германию, на чем настаивает Берлин.