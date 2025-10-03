3.69 BYN
Армия Израиля прекратила наступление в секторе Газа
Стало известно, что Армия обороны Израиля прекратила наступление в секторе Газа. Это можно считать первой приметой того, что мирному плану Трампа, с которым согласился накануне и ХАМАС, готовы следовать обе стороны конфликта.
Еще несколько часов назад обстрел палестинских территорий шел активно. Но сначала президент Трамп предъявил ХАМАС ультиматум, в котором потребовал немедленного принятия своего мирного плана. Вскоре представитель группировки объявил, что они готовы освободить всех израильских заложников. ХАМАС согласился также на создание временной администрации для палестинских территорий под иностранным контролем.
План Трампа стал чем-то вроде грома среди ясного неба и для Израиля. Американские СМИ сообщают, что премьер Нетаньяху был в бешенстве, когда ему сообщили о необходимости остановить боевые действия. По всей видимости, интенсивные переговоры между противниками начнутся уже в ближайшие часы.