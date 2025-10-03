Армия Израиля прекратила наступление в секторе Газа

Стало известно, что Армия обороны Израиля прекратила наступление в секторе Газа. Это можно считать первой приметой того, что мирному плану Трампа, с которым согласился накануне и ХАМАС, готовы следовать обе стороны конфликта.

Еще несколько часов назад обстрел палестинских территорий шел активно. Но сначала президент Трамп предъявил ХАМАС ультиматум, в котором потребовал немедленного принятия своего мирного плана. Вскоре представитель группировки объявил, что они готовы освободить всех израильских заложников. ХАМАС согласился также на создание временной администрации для палестинских территорий под иностранным контролем.