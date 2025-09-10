3.66 BYN
Армия Непала задержала 27 участников беспорядков
Автор:Редакция news.by
В Непале задержали 27 участников беспорядков, замешанных в грабежах, поджогах и насильственных нападениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Кhabarhub.
"В Катманду и других частях страны были арестованы 27 человек, участвовавших в грабежах, поджогах и насильственных нападениях, направленных против жизни и имущества людей", - пишет издание.
Также сообщается, что армия Непала изъяла 31 единицу огнестрельного оружия и боеприпасов, похищенных во время беспорядков во вторник.