Армия Непала задержала 27 участников беспорядков

В Непале задержали 27 участников беспорядков, замешанных в грабежах, поджогах и насильственных нападениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Кhabarhub.

"В Катманду и других частях страны были арестованы 27 человек, участвовавших в грабежах, поджогах и насильственных нападениях, направленных против жизни и имущества людей", - пишет издание.

Также сообщается, что армия Непала изъяла 31 единицу огнестрельного оружия и боеприпасов, похищенных во время беспорядков во вторник.

Непалбеспорядки