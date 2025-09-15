Авдонин: Пентагон вынашивает план создания в Венесуэле состояния крайнестана

США не готовы к прямому вооруженному противостоянию с Венесуэлой, но есть и другие варианты. Например, применение такой же тактики, как по Ирану. Что думает по этому поводу аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин?

"Скорее всего, в Пентагоне и в Вашингтоне вынашивается план нанесения точных ракетных ударов по ключевым министерствам, возможно, и по ключевым руководителям, чтобы сформировать состояние крайнестана. Американцы любят использовать термин "крайнестан", который обозначает тиранию случайного, или тиранию хаоса (то есть когда власть потеряна, начинается активная работа центров психологических операций, работа ретрансляторов, соцсетей, чтобы взбудоражить народные массы и двинуть их на захват административных зданий)", - выразил точку зрения аналитик в "Актуальном интервью".

Как он отметил, это уже наблюдалось в Иране. Скорее всего, что-то подобное США будут планировать и в Венесуэле. Это, конечно, негативный сценарий. Но эксперт думает, что все разрешится мирно, и американцы не решатся на акцию против суверенного государства после прошедшего саммита ШОС. "Нельзя исключать, что президент США Дональд Трамп с его одиозностью может начать такую операцию, но она будет ориентирована на применение военно-психологической кооперации, когда идет одновременно точный удар и попытка всколыхнуть народ", - поделился мыслью Алексей Авдонин.