Австралия намерена признать суверенитет Палестины на Генассамблее ООН в сентябре 2025 года

Стало известно, что Австралия намерена признать независимость Палестины на Генассамблее ООН в сентябре 2025 года, об этом заявил премьер-министр страны.

Такое решение стало следствием действий Израиля в cекторе Газа. Ранее о готовности признать независимость Палестины объявили Франция, Германия и Великобритания.

Чуть ранее это уже сделали Испания, Италия и Норвегия. К настоящему моменту 140 из 193 стран-членов ООН признают Палестину независимым государством.

