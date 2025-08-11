3.72 BYN
Австралия намерена признать суверенитет Палестины на Генассамблее ООН в сентябре 2025 года
Автор:Редакция news.by
Стало известно, что Австралия намерена признать независимость Палестины на Генассамблее ООН в сентябре 2025 года, об этом заявил премьер-министр страны.
Такое решение стало следствием действий Израиля в cекторе Газа. Ранее о готовности признать независимость Палестины объявили Франция, Германия и Великобритания.
Чуть ранее это уже сделали Испания, Италия и Норвегия. К настоящему моменту 140 из 193 стран-членов ООН признают Палестину независимым государством.