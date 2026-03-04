"Балом правит сила": эксперт Рожин заявил, что мир вступил в период перекройки границ

Мир все заметнее выходит из эпохи договоренностей и правил, вступая в фазу жесткого силового противостояния. Конфликты становятся инструментом влияния. Такое мнение выразил военный эксперт из России Борис Рожин в эфире "Первого информационного".

Борис Рожин:

"Международное право на текущий момент отсутствует. Все заявления о том, что кто-то нарушает международные права, какие-то уставы ООН, сейчас абсолютно пустые. Они к реальной политике, к реальным процессам в мире уже не имеют никакого отношения, никакого международного права сейчас не существует. Никакие международные организации сейчас ни на что не влияют. Сейчас балом правит сила. Кто слаб, не имеет защиты, тех сожрут".