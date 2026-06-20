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Бандерольный демарш: Зеленский отправил орден Белого орла в Варшаву по почте

Зеленский официально отказался от высшей государственной награды Польши, которой его накануне лишил Навроцкий.

Глава киевского режима не придумал ничего лучше, как отправить орден в Варшаву по почте. Свой поступок сопроводил фотоотчетом и язвительным комментарием. Мол, если считается, что этот символ может оставаться у Бенито Муссолини, то украинцы не будут с этим спорить.

Вот только в апреле 2023-го, когда Зеленский получал эту награду после крепкого рукопожатия с Дудой, у него никаких претензий не было.

Теперь же остается только ждать, когда Варшаве наложенным платежом вернут и польские танки, и другую помощь. Как пишут многие поляки в соцсетях, еще бы Зеленский вернул и деньги.

Разделы:

В мире

Теги:

ПольшаВладимир Зеленский