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Бандерольный демарш: Зеленский отправил орден Белого орла в Варшаву по почте
Автор:Редакция news.by
Зеленский официально отказался от высшей государственной награды Польши, которой его накануне лишил Навроцкий.
Глава киевского режима не придумал ничего лучше, как отправить орден в Варшаву по почте. Свой поступок сопроводил фотоотчетом и язвительным комментарием. Мол, если считается, что этот символ может оставаться у Бенито Муссолини, то украинцы не будут с этим спорить.
Вот только в апреле 2023-го, когда Зеленский получал эту награду после крепкого рукопожатия с Дудой, у него никаких претензий не было.
Теперь же остается только ждать, когда Варшаве наложенным платежом вернут и польские танки, и другую помощь. Как пишут многие поляки в соцсетях, еще бы Зеленский вернул и деньги.