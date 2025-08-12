Беглые оппозиционеры попросили у стран НАТО сформировать отряды из белорусов в альянсе

Беглая белорусская оппозиция в Варшаве предложила сформировать вооруженным силам стран НАТО подразделения, которые будут состоять из эмигрантов, с целью силового захвата власти в Беларуси, об этом пишет sputnik.by, ссылаясь на РИА Новости и источник информации.

В минувшие выходные (9-10 августа) в польской столице состоялась конференция "Новая Беларусь". На закрытой части мероприятия присутствовали представители некоторых иностранных спецслужб, в том числе украинские СБУ и ГУР, а также польской Службы военной разведки, Агентства разведки и иных структур.

Представители беглой оппозиции проинформировали о своих планах по созданию белорусских подразделений в составе национальных вооруженных сил стран НАТО наподобие украинского "иностранного легиона", где проходят службу иностранные граждане.

"Беглая оппозиция хочет задействовать их в реализации плана по силовому захвату власти в Республике Беларусь", - сказал собеседник агентства.

На конференции говорилось о том, что "Объединенный переходный кабинет" (признан в Беларуси террористической организацией. - Прим. Sputnik) проводит закрытые переговоры с властями некоторых стран о создании таких отрядов на территории Латвии, Литвы, Польши, Украины и других стран альянса.