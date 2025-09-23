Беларусь на 80-й сессии Генассамблеи ООН будет представлять Максим Рыженков

В Нью-Йорке стартовала неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Участие в ней принимают 150 глав государств и правительств, а также министры иностранных дел.

Беларусь представляет глава внешнеполитического ведомства Максим Рыженков, его выступление запланировано на 27 сентября. Кроме того, глава МИД нашей страны примет участие в ряде тематических мероприятий, посвященных вопросам международной и региональной безопасности, устойчивого развития и прав человека.

Максим Рыженков проведет переговоры с коллегами из Европы, Азии, Латинской Америки и стран Ближнего Востока, а также представителями ключевых международных организаций.

Главными темами высокого форума станут признание Палестины, украинский конфликт, а также глобальные климатические проблемы. Коснутся и вопроса о реформе ООН. В 2025 году бюджет организации будет урезан на 0,5 млрд долларов, что потребует сокращения персонала на 15 %.

23 сентября дебаты открыл Генсек ООН Антониу Гутерриш. В своей речи он отметил, что мир вступил в эпоху непрекращающихся страданий.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:

"Восемьдесят лет спустя мы снова сталкиваемся с вопросом, который стоял перед нашими основателями, только более насущным, запутанным и беспощадным: какой мир мы выбираем строить вместе? Мы вступили в эпоху хаотичных перемен и непрекращающихся человеческих страданий. Оглянитесь вокруг - принципы ООН, которые вы сами установили, находятся под угрозой. Основы мира и прогресса рушатся под тяжестью безнаказанности, неравенства и безразличия. Суверенные государства подвергаются вторжению, голод превращается в оружие, правда замалчивается, столбы дома вздымаются над разбомбленными городами, нарастает гнев в расколотом обществе, из-за повышения уровня моря исчезают прибрежные районы. Какой мир мы выберем - мир грубой силы или мир законов, мир борьбы за собственные интересы или мир, где нации объединяются, мир, где сила определяет право, или мир, где все равны?"

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f8405b-ab4f-47c1-9f26-701503886cf1/conversions/70f44f8b-cd44-4cc9-b758-fa55d8fb48cb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f8405b-ab4f-47c1-9f26-701503886cf1/conversions/70f44f8b-cd44-4cc9-b758-fa55d8fb48cb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f8405b-ab4f-47c1-9f26-701503886cf1/conversions/70f44f8b-cd44-4cc9-b758-fa55d8fb48cb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f8405b-ab4f-47c1-9f26-701503886cf1/conversions/70f44f8b-cd44-4cc9-b758-fa55d8fb48cb-xl-___webp_1920.webp 1920w

В штаб-квартиру Организации Объединенных Наций прибыл Дональд Трамп. Отвечать на вопросы журналистов не стал, а с трибуны с критикой обрушился на ООН. Обвинил в нерациональном расходовании средств и в бездействии относительно урегулирования международных кризисов.

Дональд Трамп в штаб-квартире ООН news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3b62e52-53bd-49c3-a2bd-866dbd4dc5a6/conversions/5b31c834-5e15-4624-8aeb-3cb13de9c781-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3b62e52-53bd-49c3-a2bd-866dbd4dc5a6/conversions/5b31c834-5e15-4624-8aeb-3cb13de9c781-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3b62e52-53bd-49c3-a2bd-866dbd4dc5a6/conversions/5b31c834-5e15-4624-8aeb-3cb13de9c781-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3b62e52-53bd-49c3-a2bd-866dbd4dc5a6/conversions/5b31c834-5e15-4624-8aeb-3cb13de9c781-xl-___webp_1920.webp 1920w

Досталось от Трампа и организаторам - американскому лидеру пришлось выступать без телесуфлера и читать по бумажке, а еще Трамп пожаловался на то, что эскалатор, по которому он поднимался с первой леди, встал на полпути.