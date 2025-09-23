3.63 BYN
Беларусь на 80-й сессии Генассамблеи ООН будет представлять Максим Рыженков
В Нью-Йорке стартовала неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Участие в ней принимают 150 глав государств и правительств, а также министры иностранных дел.
Беларусь представляет глава внешнеполитического ведомства Максим Рыженков, его выступление запланировано на 27 сентября. Кроме того, глава МИД нашей страны примет участие в ряде тематических мероприятий, посвященных вопросам международной и региональной безопасности, устойчивого развития и прав человека.
Максим Рыженков проведет переговоры с коллегами из Европы, Азии, Латинской Америки и стран Ближнего Востока, а также представителями ключевых международных организаций.
Главными темами высокого форума станут признание Палестины, украинский конфликт, а также глобальные климатические проблемы. Коснутся и вопроса о реформе ООН. В 2025 году бюджет организации будет урезан на 0,5 млрд долларов, что потребует сокращения персонала на 15 %.
23 сентября дебаты открыл Генсек ООН Антониу Гутерриш. В своей речи он отметил, что мир вступил в эпоху непрекращающихся страданий.
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:
"Восемьдесят лет спустя мы снова сталкиваемся с вопросом, который стоял перед нашими основателями, только более насущным, запутанным и беспощадным: какой мир мы выбираем строить вместе? Мы вступили в эпоху хаотичных перемен и непрекращающихся человеческих страданий. Оглянитесь вокруг - принципы ООН, которые вы сами установили, находятся под угрозой. Основы мира и прогресса рушатся под тяжестью безнаказанности, неравенства и безразличия. Суверенные государства подвергаются вторжению, голод превращается в оружие, правда замалчивается, столбы дома вздымаются над разбомбленными городами, нарастает гнев в расколотом обществе, из-за повышения уровня моря исчезают прибрежные районы. Какой мир мы выберем - мир грубой силы или мир законов, мир борьбы за собственные интересы или мир, где нации объединяются, мир, где сила определяет право, или мир, где все равны?"
В штаб-квартиру Организации Объединенных Наций прибыл Дональд Трамп. Отвечать на вопросы журналистов не стал, а с трибуны с критикой обрушился на ООН. Обвинил в нерациональном расходовании средств и в бездействии относительно урегулирования международных кризисов.
Досталось от Трампа и организаторам - американскому лидеру пришлось выступать без телесуфлера и читать по бумажке, а еще Трамп пожаловался на то, что эскалатор, по которому он поднимался с первой леди, встал на полпути.
О неловкой ситуации, в которую попал в Нью-Йорке французский президент. Ему, впрочем, не привыкать. В окрестностях штаб-квартиры ООН усилили меры безопасности, улицы перекрыли, чтобы пропустить кортеж американского лидера, а тут как раз Макрон ехал. Его автомобиль остановили, он пытался договориться сначала с полицейскими, затем Трампу звонил. В итоге дальше все равно пришлось идти пешком.