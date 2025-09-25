Беларусь в ООН - путь от страны-основательницы до инициатора реформ в условиях кризиса Организации news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca7edc31-45b3-430c-ac52-85d88030331a/conversions/eb3ee909-cbe3-444a-9d66-4eff15be7a76-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca7edc31-45b3-430c-ac52-85d88030331a/conversions/eb3ee909-cbe3-444a-9d66-4eff15be7a76-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca7edc31-45b3-430c-ac52-85d88030331a/conversions/eb3ee909-cbe3-444a-9d66-4eff15be7a76-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca7edc31-45b3-430c-ac52-85d88030331a/conversions/eb3ee909-cbe3-444a-9d66-4eff15be7a76-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Нью-Йорке каждую осень в сентябре собирают Генеральную Ассамблею ООН высокого уровня - главы государств, министры, дипломаты. Предпринимаются беспрецедентные меры безопасности - перекрыты улицы, установлены бетонные ограждения, повсюду досмотры с металлоискателями. Американские спецслужбы сообщают о предотвращении неких угроз рядом со штаб-квартирой.

Как создавалась Организация Объединенных Наций, что из себя представляет сегодня, спустя 80 лет, и почему слово "реформирование" так часто идет следом за короткой аббревиатурой ООН, сморите в "Специальном репортаже".

25 апреля 1945 год, когда советские бойцы уже видели в пороховом дыму купол Рейхстага, в Сан-Франциско открылась конференция Организации Объединенных Наций. За несколько дней до этого войну Германии объявили Уругвай, Чили, Сирия, Ливан, Турция, Аргентина. Эти страны позвали в ООН.

А вот Польша присоединилась позже других. Изначально ей отказали, уличив правительство в недемократичности. Официальная дата основания ООН 24 октября 1945 года. В основателях Советский Союз, но требованием Сталина отдельно еще УССР и БССР. Принятие Беларуси в новую глобальную организацию было признанием мировым сообществом вклада, который белорусский народ внес в победу над фашизмом. Создание ООН - главный итог Второй мировой войны, плод победы, призванный предотвращать глобальные международные конфликты.

"Многие в мире стали забывать о крупнейшей техногенной катастрофе уходящего века, Чернобыльской аварии, основной жертвой которой стала именно моя Беларусь. Моральный долг Объединенных Наций - мобилизовать мировые ресурсы на ликвидацию последствий Чернобыльской и других экологических катастроф", - с таким призывом выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ООН в сентябре 2000 года.

Александр Лукашенко призывает одуматься и говорит то, в чем многие политики смогут признаться только спустя годы. Деление народов на учителей и учеников - не демократия. Да, нужно искоренять бедность, повышать уровень жизни, но разве можно достичь того без мира и стабильности?

"Решение международных проблем через бряцание оружия, через рев истребителей, танков, сегодня невозможно", - отметил глава белорусского государства (2000 г.)

Александр Лукашенко знает, о чем говорит свежи воспоминания бомбардировки Белграда. 24 марта 1999 года, без одобрения ООН, в обход международного права, НАТО развернула военно-воздушную операцию под названием "Союзная сила против Югославии". За 78 дней по стране было выпущено 3 тыс. ракет, сброшено 80 тыс. т бомб, в том числе кассетных. Беларусь была в числе стран, кто резко осудил ту страшную войну. Александр Лукашенко стал единственным лидером, который прилетел поддержать братский народ Югославии прямо во время бомбежек.

"В 2005 году, выступая на юбилейной Генеральной Ассамблеи ООН, Александр Григорьевич внес ряд важнейших инициатив, связанных с темой многообразия путей прогрессивного развития в качестве ценности человеческой цивилизации. А сегодня, в 2025 году, мы говорим о Хартии многообразия и многополярности в XXI веке. Китайская Народная Республика говорит о новой системе глобального управления, в основе которой тоже находятся вот эти идеи многополярности, многообразия, многостороннего международного сотрудничества", - подчеркнул депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков.

Беларусь строит свою страну своим умом, основываясь на своих традициях. Но именно этот выбор не нравится тем, кто стремится управлять однополярным миром. Как управлять? Нет конфликта - создать, нет предлога для вмешательства - создать виртуальный.

"Страны пытаются навязать свою политику. Это уже не является полноценным международным институтом. Важна совместная работа по глобальным инициативам, в том числе и по зеленой экономике, достижению Целей устойчивого развития и противодействию транснациональным угрозам. Ведь именно по инициативе Республики Беларусь была создана группа в Организации Объединенных Наций по противодействию торговле людьми", - рассказал директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.

В то же время существуют транснациональные вызовы - изменение климата, пандемии, киберугрозы - все они требуют сотрудничества, тут в одиночку не справиться. Плюс беженцы, мигранты, хотя опять же, все это проще решить, будь в мире мир.

В 2015 году в Минске ищут мир для братской Украины. Лидеры Украины, России и Франции и канцлер Германии. Так называемый "нормандский формат". Это были долгие и сложные переговоры. Договорились о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений. Спустя время стало понятно, что урегулировать конфликт не есть цель многих.

Десять лет прошло. На очередной юбилейной сессии Генассамблеи в 2025 году снова говорят об Украине.

193 государства входят в ООН. Исключение Ватикан. У него статус наблюдателя. Главный офис находится в Нью-Йорке. И пусть сама территория не принадлежит США, Америка напрямую влияет на происходящее в залах, например, время от времени не выдавая американские визы. Было такое с дипломатами из Венесуэлы, Кубы, Северной Кореи, Китая, Сирии. В 2019 году отказали во въезде иранским политикам и журналистам, в 2022-м российским.

"Мы видим, что на открывшуюся Генассамблею, посвященную Палестине, Соединенные Штаты запретили въезд палестинской делегации, что является вопиющим нарушением норм и принципов международного права, поскольку Организация Объединенных Наций не является экстерриториальной, она не является структурой Соединенных Штатов", - отметил замдиректора Института истории и политики МГПУ (Россия) Владимир Шаповалов.

Периодически звучат призывы перенести штаб-квартиру из Нью-Йорка в другую точку. Это бы помимо прочего позволило сэкономить и миллионы долларов. Нью-Йорк - один из самых дорогих мегаполисов мира. Именно поэтому к 2027 году ООН планирует перестать арендовать два здания в Нью-Йорке. А вот расположение штаб-квартиры прописано в уставе, поэтому тут, вероятно, пока все на уровне разговоров.

В последние годы ООН приходится значительно сокращать штат сотрудников и урезать аппетиты. На зарплаты и содержание зданий тратят регулярный бюджет. Он формируется из взносов всех членов семьи ООН. На 2025-й год это 3,72 млрд долларов. Учитывается ВВП стран-участниц, доход на душу населения. Более половины бюджета платят всего четыре страны - США, Китай, Япония и Германия. Расходы на миротворческие миссии идут отдельной графой, это большая сумма.

"Соединенные Штаты сегодня вообще проводят такую очень своеобразную линию в отношении финансирования ООН. Они не доплачивают в бюджет, а стараются выделять средства на отдельные проекты, которые интересны им. Соответственно, они формируют параллельную повестку для данной Организации", - уверен Сергей Рачков.

Много споров в последнее время по персоне генсека Генассамблеи - Анналена Бербок теперь на посту. Она из Германии, очень не любит все русское, поддерживает Украину.

Генеральная Ассамблея - это главный совещательный, директивный и представительный орган. За поддержание мира и безопасность отвечает Совет Безопасности ООН. 15 стран, 5 из них - Россия, Китай, Великобритания, США и Франция - постоянные. Непостоянные члены участвуют в работе Совбеза в течение двух лет. У Беларуси был такой опыт и недавно пробовали снова, но Запад решил пополнить коалицию представителем ЕС и НАТО, а не ближайшим союзником Москвы. А теперь хотят и Россию исключить из рядов постоянных участников Совбеза. Реформирование ООН нужно, но здоровое.

Дошло до того, что Беларусь стала одной из инициаторов создания группы стран в поддержку устава ООН. И все ради мира. Политологи сходятся во мнении, что Организация либо успешно пройдет затянувшийся кризис и сможет занять более эффективную позицию в мире, не проамериканскую, либо ООН последует премьеру Лиги наций - застынет на страницах истории.