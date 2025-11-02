Бельгия превратилась в наркогосударство: торговцы заполонили зельем все слои общества

Бельгия превратилась в наркогосударство, сообщает британская Daily Mail. При этом столица Европы Брюссель является ныне одним из самых опасных городов не только Старого Света, но и планеты в целом. Здесь регулярно фиксируются перестрелки гангстеров - только за прошлый год их было около 90.



Жертвами наркомафии становятся случайные люди, включая детей. Полиция бессильна положить конец бандитским войнам: все обращения к властям Бельгии с просьбой откомандировать в помощь блюстителям порядка армию игнорируются.



В Брюсселе конфисковано за год 120 тонн кокаина, что составляет, по оценкам, лишь десятую часть от реализованных бандитами объемов наркотика. Министр юстиции Бельгии, который долгое время жил в подполье из-за угроз со стороны гангстеров, называет обстановку в стране «режимом наркотерроризма»