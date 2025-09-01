3.69 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Бельгия признает государственность Палестины на сессии Генассамблеи ООН
Бельгия признает государственность Палестины на сессии Генассамблеи ООН в сентябре и введет санкции в отношении Израиля. Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Максим Прево, пишет ТАСС.
"Бельгия признает Палестину на сессии ООН. А в отношении властей Израиля будут введены жесткие санкции", - написал Прево в социальной сети X. Он уточнил, что Бельгия намерена признать палестинское государство в рамках совместной инициативы Франции и Саудовской Аравии.
По его словам, санкции против Израиля будут включать запрет на импорт продукции из израильских поселений, пересмотр политики государственных закупок у израильских компаний, ограничение консульской помощи бельгийцам, "проживающим на территориях поселений, считающихся незаконными в соответствии с международным правом", ограничения на полеты над бельгийской территорией и транзит через нее для ряда лиц. Помимо этого, как заявил Прево, Бельгия объявит персонами нон грата двух израильских министров и израильских поселенцев.
29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление, в котором говорилось, что Лондон признает палестинское государство перед началом сессии Генеральной Ассамблеи ООН 9 сентября, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве. 1 сентября глава британского МИД Дэвид Лэмми подтвердил планы Лондона признать Палестину. 24 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж признает палестинское государство на сессии ГА ООН, которая пройдет в сентябре.