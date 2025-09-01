Фото Синьхуа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25fe6f8d-6225-4c77-8f44-68ee365414b8/conversions/98d8e825-7438-4ac3-b588-29499c8be603-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25fe6f8d-6225-4c77-8f44-68ee365414b8/conversions/98d8e825-7438-4ac3-b588-29499c8be603-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25fe6f8d-6225-4c77-8f44-68ee365414b8/conversions/98d8e825-7438-4ac3-b588-29499c8be603-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25fe6f8d-6225-4c77-8f44-68ee365414b8/conversions/98d8e825-7438-4ac3-b588-29499c8be603-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Синьхуа

Бельгия признает государственность Палестины на сессии Генассамблеи ООН в сентябре и введет санкции в отношении Израиля. Об этом сообщил министр иностранных дел королевства Максим Прево, пишет ТАСС.

"Бельгия признает Палестину на сессии ООН. А в отношении властей Израиля будут введены жесткие санкции", - написал Прево в социальной сети X. Он уточнил, что Бельгия намерена признать палестинское государство в рамках совместной инициативы Франции и Саудовской Аравии.

По его словам, санкции против Израиля будут включать запрет на импорт продукции из израильских поселений, пересмотр политики государственных закупок у израильских компаний, ограничение консульской помощи бельгийцам, "проживающим на территориях поселений, считающихся незаконными в соответствии с международным правом", ограничения на полеты над бельгийской территорией и транзит через нее для ряда лиц. Помимо этого, как заявил Прево, Бельгия объявит персонами нон грата двух израильских министров и израильских поселенцев.