Белый дом начал наводить в Латинской Америке свои порядки

К настоящему моменту отношения США с Латинской Америкой достигли критической точки напряженности. Вторжением Вашингтон грозит и Колумбии, и Венесуэле. Каракас и Богота не намерены поддаваться на американские провокации.

В Латинской Америке наблюдается политический и своего рода дипломатический кризис. То, что ранее Вашингтон причислял к своим владениям, считая задним двором, таковым быть перестало. Найдя удобный предлог, который не исключает проблему с наркотиками в Штатах и не оправдывает Белый дом, США начали наводить в Латинской Америке свои порядки.

Что такое "Доктрина Донро", как США ведут себя в Латинской Америке, кто и почему стал жертвой политики Белого дома, расскажем в Теме дня.

США агрессивно наращивают влияние в регионе

Внешнеполитический курс Дональда Трампа стал описываться «Доктриной Донро». Понятие, созвучное с «Доктриной Монро», из нее и вытекает. Суть в глобализации и усилении принципов стратегии прообраза. Это видно в зеркале событий Латинской Америки. Впервые за десятилетия страны региона оказались в вихре внешнеполитической повестки Вашингтона. При администрации Трампа США перешли от великодушного пренебрежения к агрессивному экспансионизму.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

"Изменение ситуации в мире очень красноречиво описывает то, что доктрину Монро, которая господствовала в американской внешней политике с начала 20 века и обеспечивала контроль Вашингтона над всем материком (и над Северной, и над Южной Америкой), и провозглашала, что Вашингтон контролирует не только свою собственную территорию, но и все страны региона, является доминирующей державой для всех столиц, переименовали в доктрину Донро, то есть доктрину Дональда Трампа. И постмодернистское обыгрывание этой доктрины Монро, которая стала доктриной Донро, показывает, что место старого империалистического хищника занимает такая новая Великобритания, как страна, которая стремится оказывать влияние, которая еще имеет какие-то амбиции, ощущение своего потенциала, но в реальности воспринимается с иронией".

В Карибском бассейне США разместили порядка 10 тысяч солдат

В эпицентре находятся Венесуэла и Колумбия. В Карибском бассейне США разместили порядка 10 тысяч солдат. У воздушного пространства Боливарианской Республики грозяще летают стратегические бомбардировщики Б-52. Трамп санкционировал проведение ЦРУ тайных операций в Венесуэле, включая те, что станут для их целей летальными. С начала сентября американские военные нанесли по меньшей мере 7 ударов по судам в Карибском море. Погибли 3 десятка человек, среди них колумбийцы - простые, ни в чем не повинные рыбаки, как заявил колумбийский лидер Густаво Петро.

С этой страной США имели партнерские отношения. Но теперь в адрес Боготы как конфетти — пестрые и провоцирующие эмоции - сыплются оскорбления и обвинения. Вашингтон угрожает стране военным вторжением, так же, как и Венесуэле, по тем же самым причинам - борьба с наркотиками. Лидера страны - Густаво Петро - Трамп обозначил главой преступной сети.

США лишили Колумбию помощи в размере полумиллиарда долларов, часть из которых уходила как раз на борьбу с наркоторговлей. Богота отозвала своего посла. Густаво Петро призвал в эту пятницу народ страны мобилизоваться, выступить вместе с ним против Вашингтона. В противном случае политик предвосхищает начало резни. Какой именно? Мир, надеемся, никогда не узнает. Петро возлагает ответственность за происходящее менее на Трампа, более на его советников, которых он назвал "нацистами из Майями". Они и подначивали шефа развязать агрессивную политику.



Прямые угрозы в адрес Венесуэлы и Колумбии, косвенные для Бразилии, а также недавние акции против Мексики, где под американские санкции попали более 50 чиновников из правящей партии, создали почву для недовольства политикой США в регионе и определенного рода дипломатического кризиса.