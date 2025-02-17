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Белый дом намерен установить финансовый контроль над украинскими ресурсами - The Economist
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12025-02-17T16:09:44.000000Z00
Предложенная Вашингтоном Зеленскому в Мюнхене экономическая сделка предусматривает ежемесячный отчет перед американскими ведомствами о потраченных, а также имеющихся у киевского режима средствах.
Право контролировать выдачу и управление лицензиями на ресурсы получит американский "Инвестиционный фонд реконструкции". США смогут первыми покупать украинские полезные ископаемые, прежде чем их предложат другим странам.
Украина откажется от суверенного иммунитета, что позволит США конфисковывать ее активы в случае невыполнения финансовых обязательств.