Белый дом: Трамп сделает публичное заявление после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп, как ожидается, сделает публичные заявления по итогам предстоящего разговора с президентом России Владимиром Путиным и последующего звонка с Владимиром Зеленским, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Об этом пишут РИА Новости.

"Президент будет говорить с Путиным в 10:00 часов (17:00 мск). Он планирует позвонить президенту Зеленскому, когда этот звонок закончится. Я говорила с президентом об этом звонке в 10 часов… Вы услышите лично президента или меня после того, как эти звонки закончатся", - сказала она журналистам на брифинге.